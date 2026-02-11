Excanciller Fernández cuestionó "gira partidista" de Kast: Es un error ir a hablar con la ultraderecha

El excanciller Mariano Fernández criticó en Cooperativa la "gira partidista" del Presidente electo José Antonio Kast a Europa, asegurando que genera incertidumbre sobre cómo va a liderar el país.

En conversación con Lo que Queda del Día, Fernández aseveró que "el tema fundamental de la situación internacional actual es que tenemos una tendencia, impulsada por gobernantes o liderazgos con un espíritu autoritario o con práctica dictatorial, que está trabajando para construir un sistema internacional donde ellos manden sin limitaciones ni prohibiciones".

"Esta es la gran confrontación que tiene el gobierno del Presidente Kast: se va a inclinar hacia los autoritarismos que hay o va a contribuir a crear una tendencia que contribuya a una reforma a las Naciones Unidas, que permita que el multilateralismo sobreviva y que de esa manera el mundo de los muy poderosos tenga que regular sus acciones y que sean protegidos los débiles, las clases media, los países intermedios", añadió.

Fernández comentó que "visitó a Milei, muy bien, independiente de la ideología, un Presidente electo en Chile que visita Argentina es una razón de Estado. En su participación en Panamá yo creo que dio una señal semejante a su discurso de fin de campaña, que hizo una cosa muy nítida, que en Kast vamos a tener un Presidente para todos los chilenos, cualquiera sea su ideología".

"Ahí se entrevistó con Lula, vio a Bukele, entiendo que al presidente dominicano (...) pero luego cometió un error, no sé si consciente o inconsciente. De cualquiera de las dos maneras, es serio, porque hizo una gira europea partidaria, se fue a hablar con Vox en España, con la ultraderecha, con Orban, que es un señor que además va a perder las elecciones en manera bastante nítida, pero que está declarado como un hombre que no se desenvuelve de manera democrática", lamentó.

Para Fernández, "esta sí que es una incertidumbre. Vamos a tener un Presidente ideologista, partidista que fue a Europa, o va a ser un Presidente razonable como el que estuvo en Panamá".

Candidatura de Bachelet

Sobre la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, el excanciller espera que "asumido el Presidente Kast su cargo, tengo la impresión de que sería razonable que él convocara o invitara a la Presidenta Bachelet a una conversación personal para cerrar definitivamente el tema, y así poder actuar el gobierno de Chile con toda la información y con todos los elementos en la mano".

"Grynspan es una candidata muy seria, y la Presidenta Bachelet está apoyada por tres países: Chile, México y Brasil. No es que esté apoyada, está presentada (...) si el gobierno chileno dejara de apoyar a Bachelet, la candidatura sigue adelante", recordó.

Fernández recalcó que "corresponsales tienen la opinión unámime de que Michelle Bachelet es la candidata de vanguardia, la más sólida de los que están en el cargo".

"En cualquier encuesta que usted haga o en cualquier reunión, mucha gente que conoce el sistema de Naciones Unidas, que ha estado involucrado con él, la ve como una buena opción", destacó.