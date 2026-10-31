Mosa y las elecciones en la ANFP: "No pueden primar los proyectos personalistas"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reiteró su propuesta de formar una lista de unidad de cara a las elecciones de la ANFP, marcando una clara distancia con las candidaturas de Jorge Uauy y Jorge Yunge.

En entrevista con La Tercera, el mandamás del fútbol profesional de Colo Colo afirmó que dialogó con ambos postulantes e incluso planteó su idea al Consejo de Presidentes: "Tenemos que buscar una lista común, que nos represente a todos, para enfrentar una situación que no ha sido buena para el fútbol chileno".

El timonel del conjunto popular explicó que "llevamos tres Mundiales sin clasificar, hemos perdido protagonismo en Europa y nuestra liga está cada día más disminuida. Si realmente tienen como objetivo el bien común del fútbol chileno, los candidatos a la ANFP deben dejar de lado su egoísmo y buscar unidad".

A juicio del dirigente albo "no pueden primar los proyectos personalistas que puede tener cada uno. Si no aprovechamos los próximos cuatro años que tenemos por delante, vamos a seguir de fracaso en fracaso. Y eso, como presidente de Colo Colo, me preocupa".

Con respecto al bloque de votos que comanda junto a Deportes Limache, Mosa destacó que "somos 10 los clubes que podríamos inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Entonces, ¿para qué vamos a enfrascarnos en una discusión sobre quién es mejor que quién, en lugar de buscar la unión?".

En esa misma línea, el puertomontino deslizó que Colo Colo podría votar en blanco. "Por supuesto. Si ninguna de las dos listas nos convence, podríamos hacerlo. Nosotros queremos unión para el fútbol chileno", advirtió.

Al ser consultado sobre la elección para la presidencia de la Federación, Mosa enfatizó que ni él ni Jaime Pizarro (director de Blanco y Negro) tienen la intención de postular, pero se cuadró con la eventual opción de Marcelo Salas, ex seleccionado nacional y actual controlador de Deportes Temuco.

"Tengo el mayor de los respetos por Marcelo. Creo que puede ser un buen candidato. Fue un gran futbolista y también un gran dirigente. Hay que conversar con él, pero insisto: lo que busco es una lista de unidad", cerró.