Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.9°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Orgullo en Colo Colo: Vozinha fue nominado a Mejor Arquero de África por la CAF

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta de Colo Colo competirá por el prestigioso galardón junto a estrellas consagradas como Yassine Bounou y Édouard Mendy.

Orgullo en Colo Colo: Vozinha fue nominado a Mejor Arquero de África por la CAF
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un notable reconocimiento internacional recibió el arquero de Colo Colo, Vozinha, luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmara este miércoles su nominación oficial en la categoría de Mejor Arquero de África de la temporada.

El experimentado capitán de la selección de Cabo Verde coronó un año consagratorio, impulsado por su brillante actuación en la Copa del Mundo de Norteamérica, al situarse en la selecta nómina de los 10 mejores cancerberos del continente africano.

Entre los candidatos hay figuras de élite mundial como el marroquí Yassine Bounou "Bono" (Al-Hilal) y el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli), además del sudafricano Ronwen Williams.

La lista de arqueros nominados por la CAF

  • Vozinha | Cabo Verde (Colo Colo - Chile)
  • Yassine Bounou (Bono) | Marruecos (Al-Hilal - Arabia Saudita)
  • Édouard Mendy | Senegal (Al-Ahli - Arabia Saudita)
  • Ronwen Williams | Sudáfrica (Mamelodi Sundowns - Sudáfrica)
  • Yahia Fofana | Costa de Marfil (Rizespor - Turquía)
  • Lionel Mpasi | Rep. Dem. del Congo (Le Havre - Francia)
  • Mostafa Shobeir | Egipto (Al Ahly - Egipto)
  • El Mahdy Soliman | Egipto (Zamalek - Egipto)
  • Ahmed Reda Tagnaouti | Marruecos (FAR Rabat - Marruecos)
  • Oussama Benbot | Argelia (USM Alger - Argelia)

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada