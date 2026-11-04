Orgullo en Colo Colo: Vozinha fue nominado a Mejor Arquero de África por la CAF

Un notable reconocimiento internacional recibió el arquero de Colo Colo, Vozinha, luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmara este miércoles su nominación oficial en la categoría de Mejor Arquero de África de la temporada.

El experimentado capitán de la selección de Cabo Verde coronó un año consagratorio, impulsado por su brillante actuación en la Copa del Mundo de Norteamérica, al situarse en la selecta nómina de los 10 mejores cancerberos del continente africano.

Entre los candidatos hay figuras de élite mundial como el marroquí Yassine Bounou "Bono" (Al-Hilal) y el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli), además del sudafricano Ronwen Williams.

La lista de arqueros nominados por la CAF