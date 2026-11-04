UDI pide que, superada la crisis, Kast instaure una coalición política formal

El diputado Eduardo Cretton, vicepresidente de la UDI, abogó en El Primer Café por que, una vez superada la crisis de las rebajas de condena a pedófilos, el Presidente José Antonio Kast instaure de manera formal una "nueva coalición política" con los partidos que lo apoyan.

El parlamentario afirmó que el error cometido por el ministro Fernando Rabat "ha tenido un costo evidente para el Gobierno", y consideró "un poco dramático que (en la derecha y centroderecha) hayamos pasado del 62 por ciento del Rechazo de salida del 4 de septiembre (de 2022) al 22 por ciento del Rechazo de entrada (en el plebicito de 2020 que preguntó por una nueva Constitución)"; cifra, esta última, que equivale a la aprobación al Mandatario señalada por la más reciente encuesta Pulso Ciudadano.

Mantener la situación actual "es un problema, porque significa que, de una u otra forma, se empieza a diluir el apoyo ciudadano al Gobierno del Presidente", advirtió Cretton.

"Los partidos influyen poco en las decisiones"

"Para mí el gran problema que hemos tenido durante estos siete meses de Gobierno es que no hemos sido capaces de construir una verdadera coalición política que permita darle sustento al Presidente", afirmó.

"Es un problema de diseño, donde los partidos políticos influyen poco en las decisiones que se están tomando. Por lo tanto, yo espero que una vez que salgamos de esta crisis, sea el propio Presidente José Antonio Kast quien llame y convoque a una coalición política", dijo Cretton.

"Esto es mucho más profundo que simplemente sacar a un ministro, poner a otro ministro o meter más ministros políticos al gabinete. Esto tiene que ver con que los partidos políticos que sustentan al Gobierno quieran ser realmente capaces de trabajar juntos y construir una coalición", y requiere "que el Presidente José Antonio Kast -sobre todo en momentos críticos como los que está viviendo- no simplemente tiene que ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, sino que también tiene que ser jefe de una coalición".

En esa línea, "yo esperaría que cuando salgamos de esta crisis, el Presidente convoque a una nueva coalición política que nos permita revertir los malos números que estamos viendo y que nos permita hacernos cargo de los problemas", insistió.

"El gran desafío que tiene el Gobierno ahora es cómo remontamos estos números que no son positivos: la baja en la aprobación, y para eso me parece que es evidente (la necesidad de) un diseño nuevo que considere una coalición política ya formal, donde los partidos políticos puedan colaborar y ser más influyentes a la hora de la toma de decisiones", enfatizó el diputado.

"La UDI no se va a ir"

El dirigente gremialista agregó, a propósito de las tensiones desatadas en el oficialismo en las últimas semanas, que "la UDI se ha comportado como un partido leal con el Presidente José Antonio Kast y no se va a ir del Gobierno -como han insinuado algunos- por el tema de los cargos".

"Uno no está en el Gobierno por un par de cargos. Eso es totalmente secundario. Está en el Gobierno porque quiere construir un proyecto político en común", pero "si no hay una coalición política y hay tan bajos niveles de aprobación, la verdad es que esa tarea -que es probablemente la tarea política más importante que tenemos los partidos del Gobierno- se empieza a poner cuesta arriba", advirtió.