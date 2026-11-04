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Tópicos: País | Organismos del Estado | Contraloría

Caso Rabat: Contraloría llegó al Ministerio de Justicia para recabar antecedentes

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La diligencia obedeció a múltiples requerimientos para que el ente fiscalizador se pronuncie sobre los decretos que rebajaron condenas a pederastas.

El titular de la cartera, Fernando Rabat, le bajó el perfil: "Ocurre normalmente con la administración del Estado, para requerir información".

Caso Rabat: Contraloría llegó al Ministerio de Justicia para recabar antecedentes
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Desde la oposición señalaron que la concurrencia presencial de los funcionarios refleja la delicadeza y severidad de las eventuales irregularidades en los decretos firmados por el ministro y el exsubsecretario Silva.

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Funcionarios de la Contraloría General de la República se constituyeron este miércoles en dependencias del Ministerio de Justicia para recabar antecedentes relativos a los decretos de rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La diligencia responde a múltiples requerimientos que ha recibido el ente fiscalizador para pronunciarse sobre los criterios aplicados en la emisión de dichos beneficios por parte del actual Gobierno.

Al ser consultado en el Congreso, el titular de Justicia, Fernando Rabat, le bajó el perfil a la inspección, al señalar que la "Contraloría General de la República habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución".

"En esta materia también se constituyó en el Ministerio de Justicia -como ocurre normalmente con la administración del Estado- para requerir información relativa a estos decretos", explicó, precisando que los fiscalizadores no se entrevista directamente con él.

Interpretaciones de lado y lado

Desde el oficialismo argumentaron que la acción fiscalizadora se trata de un procedimiento habitual por parte de Contraloría ante solicitudes de pronunciamiento determinado sobre algún tema.

En tanto, desde la oposición afirmaron que la concurrencia física de funcionarios -en vez de un requerimiento formal vía correo electrónico- refleja la delicadeza y severidad de las irregularidades en torno a la rebaja de condenas.

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