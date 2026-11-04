Caso Rabat: Contraloría llegó al Ministerio de Justicia para recabar antecedentes
La diligencia obedeció a múltiples requerimientos para que el ente fiscalizador se pronuncie sobre los decretos que rebajaron condenas a pederastas.
El titular de la cartera, Fernando Rabat, le bajó el perfil: "Ocurre normalmente con la administración del Estado, para requerir información".
Desde la oposición señalaron que la concurrencia presencial de los funcionarios refleja la delicadeza y severidad de las eventuales irregularidades en los decretos firmados por el ministro y el exsubsecretario Silva.