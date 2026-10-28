Ortiz prepara duelo ante U. de Concepción con Vozinha como titular

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, comenzó a definir la formación para enfrentar a Universidad de Concepción, con Vozinha en el arco y Francisco Marchant como reemplazante de Leandro Hernández, quien quedó descartado por un esguince.

El arquero caboverdiano se mantuvo en el equipo titular tras su participación en la ceremonia del Balón de Oro en Londres, mientras que Marchant apareció como la principal alternativa para ocupar el lugar de Hernández en el ataque, junto a Javier Correa y Lautaro Pastrán.

En defensa, el "Tano" probó una línea de tres integrada por Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa, mientras que en el mediocampo trabajaron Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid y Erick Wiemberg.

De esta manera, la formación que ensayó Colo Colo fue con Vozinha; Villagra, Vidal, Sosa; Rojas, Méndez, Madrid, Wiemberg; Marchant, Correa y Pastrán.

El compromiso ante Universidad de Concepción se disputará este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Monumental, en el inicio de la fecha 26 de la Liga de Primera, donde los "albos" buscarán volver al triunfo después del empate 1-1 ante Palestino.