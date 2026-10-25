Con clásico universitario: La programación de la fecha 26 de la Liga de Primera
La jornada tendrá como principales atractivos el Clásico Universitario en Claro Arena y el duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.
La jornada tendrá como principales atractivos el Clásico Universitario en Claro Arena y el duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.
La Liga de Primera 2026 disputará su fecha 26 entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con ocho encuentros que tendrán importancia en la lucha por el título, la clasificación a las copas internacionales y la permanencia.
El líder Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizarán una nueva edición del Clásico Universitario en Claro Arena, clave en la disputa por el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores.
La jornada comenzará con dos partidos simultáneos el viernes y concluirá el lunes con el enfrentamiento entre Deportes Concepción y Palestino en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".
Programación de la fecha 26 de la Liga de Primera
Viernes 30 de octubre
Sábado 31 de octubre
Domingo 1 de noviembre
Lunes 2 de noviembre