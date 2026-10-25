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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Con clásico universitario: La programación de la fecha 26 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La jornada tendrá como principales atractivos el Clásico Universitario en Claro Arena y el duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

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La Liga de Primera 2026 disputará su fecha 26 entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con ocho encuentros que tendrán importancia en la lucha por el título, la clasificación a las copas internacionales y la permanencia.

El líder Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizarán una nueva edición del Clásico Universitario en Claro Arena, clave en la disputa por el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores.

La jornada comenzará con dos partidos simultáneos el viernes y concluirá el lunes con el enfrentamiento entre Deportes Concepción y Palestino en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Programación de la fecha 26 de la Liga de Primera

Viernes 30 de octubre

  • Colo Colo vs. Universidad de Concepción. 19:00 horas. Estadio Monumental "David Arellano".
  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 31 de octubre

  • O'Higgins vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Codelco "El Teniente".

Domingo 1 de noviembre

  • Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.
  • Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 17:15 horas. Claro Arena.

Lunes 2 de noviembre

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".
  • Deportes Concepción vs. Palestino. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

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