Con clásico universitario: La programación de la fecha 26 de la Liga de Primera

La Liga de Primera 2026 disputará su fecha 26 entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con ocho encuentros que tendrán importancia en la lucha por el título, la clasificación a las copas internacionales y la permanencia.

El líder Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizarán una nueva edición del Clásico Universitario en Claro Arena, clave en la disputa por el segundo cupo chileno a la Copa Libertadores.

La jornada comenzará con dos partidos simultáneos el viernes y concluirá el lunes con el enfrentamiento entre Deportes Concepción y Palestino en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Programación de la fecha 26 de la Liga de Primera

Viernes 30 de octubre

Colo Colo vs. Universidad de Concepción. 19:00 horas. Estadio Monumental "David Arellano".

19:00 horas. Estadio Monumental "David Arellano". Coquimbo Unido vs. Unión La Calera. 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 31 de octubre

O'Higgins vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Codelco "El Teniente".

Domingo 1 de noviembre

Huachipato vs. Deportes La Serena. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

12:00 horas. Estadio Huachipato. Cobresal vs. Everton. 14:15 horas. Estadio El Cobre.

14:15 horas. Estadio El Cobre. Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 17:15 horas. Claro Arena.

Lunes 2 de noviembre