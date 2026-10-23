Ortiz: Si Vozinha decide ir al Balón de Oro, será apoyado por nosotros

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, se refirió a la situación de Vozinha, quien debe resolver si viajará a Londres para participar en la ceremonia del Balón de Oro, donde está nominado al Trofeo Yashin como uno de los mejores arqueros del año.

En la previa del compromiso de este domingo ante Palestino, el técnico argentino aseguró que conversó con el seleccionado de Cabo Verde y que se encuentra en condiciones de disputar el encuentro.

"Yo he hablado con Josi en la semana, él está en las condiciones para poder competir con sus compañeros para estar el día domingo", manifestó Ortiz.

"Me queda la tranquilidad que él está comprometido con la idea de estar en su club y hacer las cosas correctamente", subrayó.

El DT valoró el compromiso del futbolista con el equipo y explicó que todavía no conversa con él sobre su eventual presencia en la ceremonia, programada para el lunes 26 de octubre en Londres, un día después del choque con los "árabes".

En ese sentido, Ortiz señaló que, si Vozinha opta por viajar, "será apoyado por nosotros", debido a la importancia de su nominación, y añadió que "lo esperaremos el día que regrese para que vuelva a competir".

La situación del arquero genera expectación en Macul, debido a que su posible participación frente a Palestino podría complicar el traslado a Inglaterra.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el portero trabajó como titular durante la semana, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su asistencia a la premiación.