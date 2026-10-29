Paro indefinido: camioneros bloquean el puerto de San Antonio

La Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) inició una paralización indefinida en el puerto de la ciudad -el principal del país-, en protesta por el alza de los combustibles y la falta de medidas del Gobierno para mitigar el incremento de los costos operacionales.

La movilización comenzó la noche del miércoles con más de 150 transportistas, quienes mantienen bloqueados los accesos a los depósitos, impidiendo el ingreso y salida de camiones con carga.

El dirigente de la organización, Manuel Araya, confirmó que la protesta se extenderá por tiempo indefinido y advirtió que "hoy día no entra ni sale ningún contenedor en los diferentes generadores de carga donde prestamos servicio".

Según indicó, hay 600 contenedores pendientes de descarga y otros 200 correspondientes a operaciones de embarque.

"Hemos golpeado las diferentes puertas, trabajando con la delegada presidencial, con el subsecretario de Economía en Santiago tuvimos reunión, pero ya no podemos esperar que pasen meses y meses", dijo Araya.

"Hoy día necesitamos una respuesta del Gobierno y que venga a San Antonio a transparentar las tarifas", exigió, afirmando que se encuentran depreciadas desde 2021.

Los camioneros también manifestaron su preocupación por la instalación de nuevos peajes, que elevarían aún más los costos del transporte.

"Nosotros ya no queremos más mesas de trabajo. ¿Qué sacamos con que esto se dilate dos o tres semanas más cuando el combustible va a pasar los 2.000 pesos?", advirtió el líder de Agreporsai.

Gobierno afirma que mantiene conversaciones con los camioneros

En medio de la movilización, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el Ejecutivo ha sostenido "una conversación durante todo el año con las distintas agrupaciones de camioneros".

"Hemos ido tratando de facilitar el traspaso de algunas alzas del petróleo a los contratos", explicó, destacando la aprobación de un instrumento de financiamiento destinado a los pequeños transportistas.

"Anunciamos y aprobamos hace algunos días un Fogain Transporte, especialmente para el nicho de camioneros, para 40.000 empresarios del mundo de los camiones que son los más pequeños", sostuvo el secretario de Estado.

Mas agregó que las demandas del sector "va más allá del petróleo; tienen otros problemas ese grupo de camioneros, pero sí estamos en conversaciones con ellos".

Apoyo de la CNDC

La movilización recibió el respaldo de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), que llamó a las autoridades y a los generadores de carga a negociar tarifas.

"A la CNDC le consta la actitud de diálogo que desde hace tiempo ha tenido la dirigencia gremial de San Antonio, tanto con la autoridad como los ejecutivos de las compañías generadoras. Por tanto, hace un llamado al Gobierno y a las empresas a negociar de verdad nuevas condiciones de trabajo con los camioneros, quienes, en la práctica, son los eslabones más importantes de la cadena logística", expresó el gremio en un comunicado.