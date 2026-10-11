Ortiz tras la caída en Coquimbo: "Todo campeón siempre tiene partidos buenos, regulares y malos"

Fernando Ortiz repasó la caída de Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 en la Liga de Primera y, pese a perder un invicto de más de cinco meses, no se alarmó por el resultado dada su distancia de doce puntos con sus más cercanos perseguidores.

"Hay bronca, hay dolor. A nadie le gusta perder. Se los dije recién a los chicos, todo campeón siempre tiene partidos buenos, regulares y malos. Hoy tuvimos un partido malo. Hay que seguir trabajando", comenzó mencionando el estratega en conferencia dentro del "Francisco Sánchez Rumoroso".

Seguido a ello, Ortiz apuntó: "Si queremos lograr el objetivo hay que dar vuelta a la página rápido, el día de mañana ya entrenamos y preparar el regreso de Puerto Montt el día martes y así en consecuencia seguir trabajando por lo que viene".

Consultado por la titularidad de Gabriel Maureira en desmedro de Eduardo Villanueva, el estratega explicó: "Son decisiones, competencia. No tiene la culpa Gabriel en este caso, solamente el equipo no funcionó y es así. Si se pierde, perdemos todos, no individualizo a nadie. Se perdió, hay que aceptar la derrota, el equipo contrario jugó mejor que nosotros".

Pese al traspié, Colo Colo se mantiene como líder de la Liga de Primera con 54 puntos, y antes de visitar a Palestino el 25 de octubre, disputará los 45 minutos restantes de los cuartos de final de la Copa Chile frente a Deportes Puerto Montt el martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.