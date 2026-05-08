Ortiz y el duelo ante Concepción por Copa de la Liga: Tenemos que tomarlo como si fuera determinante

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, palpitó lo que será su tercer duelo del año ante Deportes Concepción, esta vez por la quinta fecha de la Copa de la Liga, con la responsabilidad para los albos de ir a ganar cada encuentro.

"Todos son partidos diferentes. Enfrentar a un rival en diferentes competencias implica un análisis previo. Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba", señaló.

"Si bien fue una semana corta que nos tocó una preparación diferente, nos preparamos también para afrontar dos fechas de esta competencia y estamos con toda la ilusión de poder hacer un buen partido el día de mañana y poder ir a Coquimbo también a realizar un buen partido", añadió.

Respecto a afrontar un partido con un elenco ya eliminado, señaló que "todos son importantes, todos. No porque estemos en una posición que queremos (deja de ser importante), tenemos que tomarlo como si fuera determinante, para entender que nosotros somos los obligados en sacar un buen resultado".

En cuanto a los delanteros, el DT del "Cacique" indicó que "todos están en un buen momento y hay que saber aprovecharlos y que aprovechen su oportunidad si le toca jugar. Son delanteros que viven del gol y hoy pasan un buen momento. Ojalá que lo sigan aprovechando".

Ortiz también tuvo palabras para sus futbolistas emergentes: "Ellos saben que tienen oportunidades. Sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego. Si es joven y aprovecha su oportunidad va a tener continuidad".

El encuentro en el Estadio Monumental se jugará este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas y podrás seguirlo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.