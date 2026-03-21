Ortiz y el empate de Colo Colo: Me pondría nervioso si no tuviéramos situaciones de gol

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, compartió sus sensaciones luego del 1-1 frente a Coquimbo Unido por el estreno en la Copa de la Liga y puso paños fríos respecto a las interrogantes sobre un rendimiento en el Monumental.

"A mi modo de ver estuvimos rápidos, pero imprecisos. Nos costó encontrar nuestro juego fluido, pero Fernando (De Paul) estuvo muy bien defendiendo nuestro arco. Quizás pensamos que teníamos más de lo esperado, pero sumamos", explicó.

Seguido a ello, agregó: "Me pondría más nervioso si no tuviéramos las situaciones de gol. Las situaciones las creamos, nos falta convertir. Es algo que todos vemos, pero se trabaja y se mejora".

"El primer tiempo no merecíamos la ventaja. El segundo tuvimos chances claras para poder agrandar el marcador y no concretamos. Es normal a veces tener bajos anímicos, pero es cuestión de dar vuelta la página rápido", cerró.