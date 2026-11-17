Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, volvió a hablar sobre su renovación y afirmó que solo quedan detalles que debe tratar con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para sellar su continuidad en el club.

"Estamos hablando con Aníbal, y hemos dicho los dos que vamos por buen camino. En el transcurso de estos días nos pondremos de acuerdo en los detalles que faltan. Los dos queremos potenciar Colo Colo el año que viene y las ganas de querer e ilusionarse con la copa internacional", declaró Ortiz en DSports.

Ortiz también abordó la planificación para la próxima temporada y marcó que se necesita un plantel amplio, considerando que Colo Colo debe afrontar varias competencias.

"Más que potenciar, se necesita tener una buena plantilla. vamos a tener muchas competencias, y eso requiere tener un plantel rico, con lo que tenemos para enfrentar varias competencias no nos alcanza. Hay que tomar decisiones sobre los jugadores que se quedan y se van, pero hay que tener una plantilla numerosa para estas competencias", explicó.

En la misma línea, Ortiz valoró el rol de Arturo Vidal en ese plantel: "Es un jugador de jerarquía, calidad, buena persona. Y al momento de tomar decisiones en lo deportivo, tomaré lo mejor para la institución".

Finalmente, al ser consultado por la opción de fichar a Diego Valdés, volante de Vélez, Ortiz indicó que "lo conozco hace tiempo, pero no puedo analizar quien puede venir, porque no he logrado una renovación".

"En el momento que renueve, me sentaré, analizaré y veré qué refuerzos requiere un plantel competitivo", sentenció.