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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Parte médico: Colo Colo detalló lesiones de Vidal y Correa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los dos jugadores quedaron fuera de la citación para el amistoso con Racing.

Parte médico: Colo Colo detalló lesiones de Vidal y Correa
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Colo Colo enfrentará a Racing este viernes en Concepción, en un amistoso internacional aprovechando el receso por la fecha FIFA, y en la previa el cuadro albo publicó un parte médico detallando las lesiones de Arturo Vidal y Javier Correa, quienes se perderán el choque con la Academia.

De acuerdo al comunicado, Vidal tiene una sobrecarga en el tobillo derecho, por el fuerte golpe que recibió en el partido con Ñublense, y está en rehabilitación kinesiológica.

Correa, por su lado, sufrió una sobrecarga en su rodilla derecha y también está en rehabilitación.

Además de Vidal y Correa, continúa en rehabilitación Leandro Hernández, por un esguince medial en el tobillo izquierdo; y Claudio Aquino está en recuperación tras la operación de urgencia la semana pasada por apendicitis.

El amistoso entre Colo Colo y Racing será este viernes a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el "Ester Roa" y lo podrás seguir en Cooperativa.cl.

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