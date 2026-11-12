Acusación constitucional a Rabat: Desafiante, la UDI anticipa triunfo holgado del oficialismo

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, manifestó su confianza en que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat —presentada este jueves y dos semanas después de su anuncio—, no prosperará en la Cámara Baja.

"Ya era hora. Esto es como el cuento del lobo. Llevábamos semanas esperando la acusación constitucional y eso le dio tiempo al Gobierno para poder ordenar las filas y, la verdad, tengo la impresión de que esa acusación va a fracasar", sostuvo.

Luego, agregó: "Si tuviera que apostar, vamos a ganar la acusación constitucional en la Cámara de Diputados y no de manera tan justa (apretada)".

En la misma línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, afirmó que, incluso, "hasta sus promotores originales (de la acusación constitucional) han ido dándose cuenta de que no tiene fundamento".

El parlamentario ironizó que evalúan invitar al exministro de Justicia Luis Cordero al Congreso para "explicar por qué un error político no necesariamente implica una infracción constitucional".

El libelo cuenta con las firmas de diputados del Frente Amplio (FA), el Partido Socialista (PS), el Partido Liberal (PL), el Partido Por la Democracia (PPD), la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista (PC).

El documento fue presentado a las 20:05 horas en la oficina de partes de la Cámara Baja, mientras continuaba la discusión del Presupuesto 2027.

Los cuestionamientos contra Rabat se concentran en tres materias: la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores, beneficios otorgados a condenados por violaciones a los derechos humanos y presuntas faltas a la probidad por entregar explicaciones que la oposición considera falsas o incompletas ante el Congreso.

El escenario de la votación

Para que la acusación avance al Senado, deberá contar con la mayoría de los diputados presentes en la Sala.

Considerando una asistencia completa de los 155 parlamentarios en ejercicio, el libelo necesitará al menos 78 votos favorables.

De acuerdo con la distribución de las bancadas parlamentarias, las bancadas de derecha suman 76 escaños.

En tanto, las fuerzas de izquierda y centroizquierda reúnen 65 diputados, mientras que el Partido de la Gente (PDG) cuenta con 14.

El próximo lunes se dará cuenta formalmente del ingreso de la acusación ante la Sala y se sortearán los cinco integrantes de la comisión parlamentaria que deberán analizar sus antecedentes y elaborar un informe.

Controversia por decretos

El ingreso de la acusación constitucional coincidió con la entrega de los decretos de rebaja de condenas solicitados por los parlamentarios opositores.

Los documentos fueron enviados por correo electrónico a la Cámara Baja, luego de gestiones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El diputado socialista Raúl Leiva cuestionó la demora en la entrega de estos antecedentes y aseguró que los parlamentarios los solicitaban desde el 22 de octubre.

"Hoy día, el ministro Quiroz le dio una instrucción y llegaron en cinco minutos", apuntó.

Leiva señaló que esperan revisar los documentos para determinar eventuales vulneraciones legales y constitucionales, especialmente en los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.