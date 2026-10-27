Pierre Allende firmó su primer contrato profesional con Colo Colo

Pierre Allende, joven delantero de 17 años, firmó este martes su primer contrato profesional con Colo Colo.

El jugador, acompañado por su familia, firmó su vínculo ante la presencia de Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, y Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo.

"Nuestro delantero, firmó su primer contrato profesional, dando un nuevo paso en el camino que soñó desde niño", destacó el club en sus redes sociales.

Allende tuvo su estreno con los albos en julio pasado, en el partido ante O'Higgins en Rancagua, que terminó en derrota por 4-1 en la fase grupal de la Copa Chile.

Su segundo encuentro con Colo Colo fue ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en la ida de octavos de la Copa Chile.