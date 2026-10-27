Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.2°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Pierre Allende firmó su primer contrato profesional con Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El canterano de 17 años tuvo su debut con los albos en la Copa Chile.

Pierre Allende firmó su primer contrato profesional con Colo Colo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pierre Allende, joven delantero de 17 años, firmó este martes su primer contrato profesional con Colo Colo.

El jugador, acompañado por su familia, firmó su vínculo ante la presencia de Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, y Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo.

"Nuestro delantero, firmó su primer contrato profesional, dando un nuevo paso en el camino que soñó desde niño", destacó el club en sus redes sociales.

Allende tuvo su estreno con los albos en julio pasado, en el partido ante O'Higgins en Rancagua, que terminó en derrota por 4-1 en la fase grupal de la Copa Chile.

Su segundo encuentro con Colo Colo fue ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en la ida de octavos de la Copa Chile.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada