Princesa Alba dijo presente en la "Noche Alba Solidaria" con un show en el Monumental
La "Noche Alba Solidaria" de Colo Colo en ayuda de los damnificados por los incendios en la región del Biobío contó con la presencia de la cantante e hincha Princesa Alba, quien dijo presente dando un show de entre tiempo en el duelo entre el equipo "Cacique" femenino sub 19 un elenco de influencers.
