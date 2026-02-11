La "Noche Alba Solidaria" de Colo Colo en ayuda de los damnificados por los incendios en la región del Biobío contó con la presencia de la cantante e hincha Princesa Alba, quien dijo presente dando un show de entre tiempo en el duelo entre el equipo "Cacique" femenino sub 19 un elenco de influencers.

