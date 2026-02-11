Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Princesa Alba dijo presente en la "Noche Alba Solidaria" con un show en el Monumental

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La "Noche Alba Solidaria" de Colo Colo en ayuda de los damnificados por los incendios en la región del Biobío contó con la presencia de la cantante e hincha Princesa Alba, quien dijo presente dando un show de entre tiempo en el duelo entre el equipo "Cacique" femenino sub 19 un elenco de influencers.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados