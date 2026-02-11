La formación que alista "Paqui" para el duelo de Universidad a Chile ante Palestino
El técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, alista varios cambios en la formación azul para visitar a Palestino el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Municipal de La Cisterna.
