Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.2°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación que alista "Paqui" para el duelo de Universidad a Chile ante Palestino

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, alista varios cambios en la formación azul para visitar a Palestino el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Municipal de La Cisterna.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados