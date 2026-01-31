Romero tras su debut en la derrota ante Limache: Esto es Colo Colo y no podemos seguir así

Pese a que su debut en goleador con Colo Colo no vino acompañado de festejos, el delantero argentino Maximiliano Romero se dio el tiempo de sacar conclusiones tras la derrota ante Deportes Limache en el inicio de la Liga de Primera.

"Tuvimos desatenciones, pero vamos a seguir trabajando. El partido obviamente duele muchísimo porque veníamos con una dura pretemporada y arrancar así... Pero bueno, esto sigue, es largo", comenzó mencionando a TNT Sports.

Seguido a ello, se refirió a su arribo desde O'Higgins: "Es positivo. Llegué hace una semana para que mis compañeros me conozcan y bueno, es duro. Ya los compañeros van a dar todo porque esto es Colo Colo y no podemos seguir así".

Posterior a esta derrota 3-1 en Valparaíso, los "albos" tendrán que enmendar el camino cuando el próximo sábado 7 de febrero les toque recibir en el Monumental a Everton de Viña del Mar, a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).