Los resultados de la fecha inicial de la Liga de Primera 2026

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este viernes arranca la Liga de Primera 2026 en el fútbol chileno, un torneo en donde Coquimbo Unido defenderá el título, y que tendrá el regreso de Universidad de Concepción y Deportes Concepción en Primera División.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Viernes 30 de enero

Sábado 31 de enero

  • Deportes Limache vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".
  • Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido. 15:30 horas. Estadio Huachipato, Talcahuano
  • Cobresal vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Doming 1 de febrero

  • Deportes La Serena vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio La Portada.
  • Palestino vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 2 de febrero

  • Everton vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio Sausalito.
  • O'Higgins vs. Deportes Concepción. 20:30 horas. Estadio "El Teniente".

