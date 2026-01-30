Los resultados de la fecha inicial de la Liga de Primera 2026

Este viernes arranca la Liga de Primera 2026 en el fútbol chileno, un torneo en donde Coquimbo Unido defenderá el título, y que tendrá el regreso de Universidad de Concepción y Deportes Concepción en Primera División.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Viernes 30 de enero

Universidad de Chile vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Nacional. Síguelo con el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 31 de enero

Deportes Limache vs. Colo Colo . 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander".

. 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa Brander". Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido . 15:30 horas. Estadio Huachipato, Talcahuano

. 15:30 horas. Estadio Huachipato, Talcahuano Cobresal vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Doming 1 de febrero

Deportes La Serena vs. Universidad Católica . 18:00 horas. Estadio La Portada.

. 18:00 horas. Estadio La Portada. Palestino vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 2 de febrero