Saldivia partió a Brasil para sumarse a Vasco da Gama: "Cumplí un ciclo en Colo Colo"

Luego de confirmarse su venta desde Colo Colo, el defensor uruguayo Alan Saldivia partió a Brasil para sumarse como nuevo refuerzo de Vasco da Gama, y manifestó desde el Aeropuerto Internacional de Santiago que cumplió un ciclo en la tienda alba.

"Voy con toda la expectativa, conocer a nuevos compañeros, a lo que me toque, hacerlo bien. (...) Me puedo ir a una oportunidad grande, en el fútbol brasileño. Cumplí un ciclo en Colo Colo, en lo personal me fue bien, contento porque el equipo me dio la oportunidad", confesó.

El defensor también hizo un balance de su última temporada en el cacique, y manifestó que "el 2025 fue doloroso para todos, no fue el año que esperábamos, más en el Centenario. Uno piensa rendir mucho más, en lo personal y grupal no se dieron las cosas, pero es parte del proceso".

Por último, tuvo palabras de despedida para el equipo, y aseguró que será "feliz" si en el futuro puede volver al Monumental.

"Colo Colo para mí es mi casa. Vine chico, aprendí y si en algún momento me toca volver, feliz. Es bueno que se pudiera dar así, dejarle este monto al club es bueno. Me fui bien con la dirigencia, hablé con Aníbal (Mosa), pero todo tranquilo", cerró.