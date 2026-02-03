¿Se queda en Colo Colo? En Argentina descartan interés de Boca Juniors por Javier Correa

En Boca Juniors la urgencia por encontrar un centrodelantero es total, sin embargo, el nombre del delantero de Colo Colo Javier Correa parece alejarse definitivamente de la órbita de La Bombonera.

Pese a los rumores iniciales, desde Argentina pusieron mesura y descartaron que el goleador de Colo Colo sea la prioridad.

Según informó el diario trasandino Olé, la necesidad de un "9" es real debido a que el técnico Fernando Gago no puede contar con los lesionados Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Ante este escenario, el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme ya busca alternativas, pero el ariete del "Cacique" no asoma en el horizonte.

"Por el momento Correa no estaría en los planes en este mercado de pases e incluso ya le habrían bajado el pulgar puertas adentro", detalló el citado medio respecto a la situación del cordobés.

Según el mismo medio, la búsqueda de refuerzos para el cuadro "xeneize" no apunta al fútbol chileno.

Es así, como desde la prensa internacional aseguran que el objetivo de Riquelme estaría en la Liga MX. En específico, Boca Juniors consultó condiciones por el argentino Nicolás Ibáñez, actual atacante de Tigres, quien aparece como el principal candidato para suplir las bajas en la ofensiva de cara a la próxima temporada.