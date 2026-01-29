Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Sifup le dedicó sentidas palabras a Esteban Pavez en su salida de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Estamos seguros que tu lucha por dignificar la carrera de futbolista tendrá recompensas positivas en tu vida", manifestó el gremio.

Sifup le dedicó sentidas palabras a Esteban Pavez en su salida de Colo Colo
El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) le dedicó sentidas palabras al ahora exmediocampista de Colo Colo Esteban Pavez, quien dejó el cuadro albo para partir a Perú y sumarse a Alianza Lima.

"Esteban, te deseamos lo mejor en tus nuevos desafíos, estamos seguros que vivirás una gran experiencia en el extranjero", manifestó el gremio a través de su cuenta en Instagram.

"En tu partida de Colo Colo, queremos agradecer públicamente tu apoyo incondicional al gremio. Sabemos el costo que esto ha tenido tanto en lo personal como en lo profesional, pero estamos seguros que tu lucha por dignificar la carrera de futbolista tendrá recompensas positivas en tu vida", añadió.

"Te reiteramos nuestro agradecimiento por el esfuerzo que hiciste por hacer más fuerte nuestro sindicato. Te valoramos como persona y futbolista", cerró.

Recordar que en su partida a Lima, el propio jugador se quejó de que en Colo Colo tuvo una fría despedida: "Lo que hablé con el profe y Aníbal (Mosa) me lo guardo para mí. Pero igual, la despedida fue fría. Merecía mínimo una camiseta, un recuerdo, algo, y la verdad que me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo no se han ido bien", dijo en el Aeropuerto.

Las + leídas
En portada