Esteban Pavez tras su salida de Colo Colo: La despedida fue fría y la verdad me duele

El volante Esteban Pavez manifestó su dolor por su salida de Colo Colo, señalando que no fue fácil y lamentó haber recibido una "despedida fría" en el Estadio Monumental.

Pavez habló con los medios en el Aeropuerto de Santiago, antes del viaje a Perú para sumarse a Alianza Lima, y remarcó que tiene "sentimientos encontrados".

"A veces las cosas no salen como uno quiere, mi idea era siempre retirarme en Colo Colo, y las cosas no salen. El año pasado no fue bueno para mí, tampoco para el equipo, soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias. Siempre me hice cargo, siempre di la cara, y la verdad que hoy en la despedida con mis compañeros y la gente del club, me sentí orgulloso de lo que hice como capitán y ser humano", comentó Pavez.

En la misma línea, indicó que "los sentimientos son encontrados, he llorado mucho, pero igual es lindo volver a salir al extranjero, a un equipo grande, que va a competencia internacional".

"Hice una gran pretemporada en lo físico. Yo me quería quedar, el fútbol es de momentos. Me siento importante, por algo que me llamó Pablo (Guede)", expresó.

Pavez también deslizó críticas contra el cuerpo técnico de Fernando Ortiz, quien lo marginó del equipo el año pasado y no lo tenía en consideración para esta temporada.

"Es raro ser capitán del club más grande de Chile y no ser considerado, o estar en la banca. En el partido con Audax Italiano el año pasado fue bastante duro, los dos referentes de Colo Colo estuvieran en la banca, eso me pegó mucho, porque era un partido para que estuviera uno de los dos, Arturo (Vidal) o yo, y son mensajes. Duele la forma, pero estoy agradecido con toda la gente", argumentó.

Además, al ser consultado por la postura del "Tano" Ortiz, Pavez fue enfático: "La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté".

Finalmente, lanzó su última crítica: "Lo que hablé con el profe y Aníbal (Mosa) me lo guardo para mí. Pero igual, la despedida fue fría. Merecía mínimo una camiseta, un recuerdo, algo, y la verdad que me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo no se han ido bien".