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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vidal apuntó a los recesos tras caída con Coquimbo: Perdimos el hilo de lo que veníamos haciendo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "King" indicó que el calendario afectó el ritmo de los albos.

Vidal apuntó a los recesos tras caída con Coquimbo: Perdimos el hilo de lo que veníamos haciendo
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Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, lamentó la derrota por 5-2 que sufrió su equipo ante Coquimbo Unido y apuntó a los recesos en la Liga de Primera, señalando que afectó el ritmo que tenían en el torneo.

En la zona mixta, Vidal primero señaló que "fueron cinco goles, cinco errores, estuvimos muy desconcentrados. Desde el inicio del partido entramos con un gol y eso nos complicó, tratamos de tener calma, hacer lo que nos gusta, tener la pelota, pero ellos la tenían clara, hicieron un gran partido, aprovecharon sus oportunidades, y felicitaciones a Coquimbo, siempre es complicado jugar con ellos".

Respecto a la situación del equipo, Vidal explicó que "ha sido complicada esta parte del campeonato, por todos los parones, hemos perdido el hilo de lo que veníamos haciendo".

Al ser consultado por la cantidad de recesos, Vidal afirmó que "es increíble, solo pasa en Chile. Ojalá sea el próximo año diferente, no porque seamos los punteros, pero para cualquier equipo que va adelante se complica mucho cuando se para el campeonato, se pierde el hilo, la concentración, los entrenamientos son diferentes".

"Tenemos claro que tenemos un buen equipo, tenemos que volver a la racha y sacar los puntos que nos sirven para ser campeón", agregó.

No obstante, Vidal fue enfático en señalar que "como equipo grande tenemos que levantar la cabeza, seguir trabajando, quedan seis partidos para lograr la "35".

Por último, el "King" abordó el tema de su renovación y afirmó que "no quiero hablar de ese tema".

"Mi cabeza solo piensa en mejorar y levantar la 35, y a fin de año veremos. Ahora estoy enfocado en trabajar, ayudar al equipo en este momento que se perdió, apoyar al grupo y salir de esto", expresó.

Ante la insistencia de las consultas, Vidal aseguró que está "tranquilo" sobre la renovación, pero reiteró: "lo más importante no es mi continuidad, es salir campeón".

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