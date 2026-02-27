Vidal: No le he anotado a la U, sería lindo pero lo importante es Colo Colo

Arturo Vidal, mediocampista y referente de Colo Colo, anticipó en conferencia de prensa lo que será el Superclásico 199 ante Universidad de Chile, con un repaso a su momento personal y las expectativas para el enfrentamiento con los azules en el Estadio Monumental.

"Es un clásico, claramente son muy lindos estos partidos, pero para mí ya todos los partidos que juegue con Colo Colo son especiales", señaló ante los medios.

"Todos sabemos en qué etapa estoy en mi carrera, así que todos los partidos son especiales y los juego con el corazón. Estoy feliz de tener esta oportunidad de, de nuevo, jugar contra la U", reafirmó.

Sobre la posibilidad de anotar este domingo, Vidal dijo: "Profesionalmente no le he hecho goles a la U, en cadetes sí. Sería lindo. Si puedo marcar, feliz, pero acá lo más importante es Colo Colo, quedarnos con los tres puntos y que el equipo juegue bien. Mi objetivo es cumplir con lo que quiere el entrenador y ganar".

El volante "se la jugó" por prometer un triunfo, ya que "con Colo Colo siempre vamos por los tres puntos, más es un partido así, tan especial como es contra la U".

"Estos partidos son aparte, no importa cómo venga el otro equipo, porque se ha visto en los clásicos que de repente el más débil gana. No nos vamos a confiar", añadió sobre el dispar presente de ambos cuadros en el torneo.

"Sabemos que hemos subido mucho el nivel, venimos con tres triunfos (consecutivos) y mucha confianza, pero sabemos que va a ser un partido muy duro y difícil. Estamos preparados para lo que nos toque. Sabemos que será un partido especial", complementó.

Al "King" también se le consultó sobre su continuidad: "Tengo contrato hasta fin de año. Ya en el futuro se verá qué pasa, si sigo o no. Como digo, todos los partidos son especiales y los estoy disfrutando al máximo. No miro más allá de este año por mi edad, pero si me siento bien seguiré jugando; ojalá".

"Si logramos los objetivos seguramente nos juntaremos de nuevo para analizar lo mejor para Colo Colo. Seguiré trabajando con la misma humildad para seguir jugando", expuso.

El Superclásico entre albos y azules por la quinta fecha de la Liga de Primera se disputará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, con completa cobertura de Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.