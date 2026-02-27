Comunidad palestina en Chile critica al nuevo Gobierno por regreso israelí a feria militar

La comunidad palestina en Chile, la mayor fuera del mundo árabe, criticó la propuesta del nuevo Gobierno de José Antonio Kast de volver a permitir la participación de empresas israelíes en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

Un cambio de política que multiplica la preocupación que existe entre los palestinos de Chile al sumarse a la decisión de Kast de nombrar al abogado sionista Eitan Bloch como su asesor de Política Internacional, un cargo muy relevante en el entramado de la política exterior de Chile, donde viven más de 500.000 palestinos, la mayoría con doble nacionalidad, subrayaron este viernes a EFE fuentes de la comunidad en Santiago.

Se trata de un "preocupante retroceso" respecto al estándar ético y legal que Chile ha sostenido frente a conflictos que involucran graves vulneraciones a la legalidad internacional, argumentó el presidente de la comunidad, Maurice Khamis.

"Chile estableció un precedente de Estado claro en 2022, cuando se excluyó a empresas rusas tras la invasión de Ucrania. Ese estándar de coherencia fue ratificado en 2024 respecto de empresas israelíes en el contexto del genocidio en Gaza. Alterar hoy esa posición enviaría una señal de inconsistencia que debilita severamente la credibilidad internacional de nuestro país", agregó.

Khamis recordó que esta política de exclusión fue iniciada por el expresidente Sebastián Piñera y continuada por Gabriel Boric.

"Desde 2023, la situación en el Territorio Palestino Ocupado no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado de forma dramática. Con órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, permitir la participación de estas empresas en una feria oficial de defensa organizada por Chile no es un acto neutro; es una decisión política con potenciales implicancias por complicidad", agregó Khamis.

Para el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton, "la política exterior de Chile debe ser coherente y consistente en el tiempo. Si nuestro país ya fijó un estándar ético y jurídico respecto de conflictos internacionales de esta gravedad, no corresponde aplicar criterios distintos o discrecionales según el país que esté involucrado", subrayó.

El senador UDI Sergio Gahona advirtió que "no puede haber espacios para dobles estándares cuando se trata de conflictos que generan una condena global por su impacto humanitario".

El diputado electo Jaime Bassa, del Frente Amplio (FA), advirtió que más allá de la potestad del gobierno que asume el próximo 11 de marzo, "cualquier decisión sobre la Fidae debe evaluarse con máxima responsabilidad y en total sintonía con los valores que el Estado ha defendido ante la comunidad internacional".

La exclusión de industrias militares israelíes se ha extendido en los últimos meses a varias ferias internacionales de defensa, como Eurosatory y el Paris Air Show, en Francia; Feindef, en España; DSEI, en el Reino Unido; y el Dubai Airshow, en Emiratos Árabes Unidos, que han aplicado restricciones a su participación en el marco del conflicto en Gaza.