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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vidal se recuperó y dirá presente en el estreno de Colo Colo en la Copa de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El bicampeón de América dejó atrás un cuadro viral y asoma como titular para el duelo de este sábado.

Vidal se recuperó y dirá presente en el estreno de Colo Colo en la Copa de la Liga
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El referente de Colo Colo Arturo Vidal dejó atrás sus molestias y asoma como titular para el estreno del cuadro albo en la flamante Copa de la Liga, el sábado ante Coquimbo Unido.

El mediocampista, hoy devenido en libero en el esquema de Fernando Ortiz, presentó ayer miércoles un cuadro viral y se ausentó de la práctica e incluso fue derivado a su casa

No obstante, de acuerdo a información de Cooperativa Deportes el bicampeón de América recibió el alta y entrenó con normalidad este jueves.

Ante ello, el exjugador de Juventus y Barcelona asoma como titular en el duelo del sábado, a disputarse en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas.

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