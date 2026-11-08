Vidal: Somos justos campeones, pudimos contra todo

Arturo Vidal, mediocampista de Colo Colo, celebró la conquista del título 35 del conjunto "albo" y aseguró que el equipo fue un justo campeón, destacando el trabajo realizado durante la temporada y la capacidad del plantel para superar las dificultades que enfrentó a lo largo del torneo.

"Sí, justos campeones. Demostramos que estábamos mejor preparados que todos. Nos quisieron hacer de todo en las canchas cuando nos tocaba jugar de visita, pero pudimos contra todo, así que gracias a Dios estamos muy felices de lograr la 35", expresó el futbolista en conversación con Cooperativa Deportes.

El "King" también destacó el significado de alcanzar su segunda corona de liga en tres años. "Es un sueño, un sueño de verdad que hemos trabajado duro este año, teníamos que levantar lo que se hizo el año pasado y creo que lo logramos. De verdad que es merecido el título. En tres años ganar dos títulos, dos ligas largas, así que estoy muy feliz, espero que este equipo siga creciendo, siga mejorando y esto es para toda la gente que nos apoyó y creyó en nosotros todo el año", sostuvo.

Sobre su rendimiento personal, Vidal resaltó la importancia de haber realizado una pretemporada completa y recordó la fuerte caída que sufrió en la jugada de su gol. "Pensé que me había quebrado el tobillo, la rodilla, pero con la fuerza del Señor pude salir adelante y se me quitó rápido y pude volver al campo. No podía salir en este partido tan importante", relató.

Finalmente, el experimentado volante abordó las dudas sobre su continuidad en Colo Colo y adelantó que tomará una decisión durante los próximos días. "Quiero seguir jugando, vamos a ver. Ahora ya se logró el objetivo, tengo unos días para pensar qué es lo que quiero hacer, pero no quiero pensar más allá de hoy, quiero disfrutar esto que costó mucho", comentó.

"Tengo una semana para pensar, así que voy a ver qué es lo que quiero más adelante. Voy a pensar bien, voy a decidir yo mi futuro, así que vamos a ver qué pasa", concluyó.