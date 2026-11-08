Tragedia en Santo Domingo: Camión traspasó eje de la calzada antes de chocar con el microbús

El camión tolva involucrado en el accidente que terminó con 11 personas fallecidas y 15 lesionadas en la Ruta H-66, también conocida como Ruta de la Fruta, traspasó el eje central de la calza antes de colisionar frontalmente con el microbús con pasajeros.

Este nuevo antecedente del siniestro ocurrido ayer en el sector La Atalaya de la comuna de Santo Domingo (Región de Valparaíso) fue entregado este domingo por la fiscal de San Antonio, Claudia Cancino.

"El día de hoy el Ministerio Público dio a conocer el resultado del peritaje que efectuó personal de la SIAT de Carabineros de Valparaíso en el sitio del suceso, ante el lamentable accidente que enluta a nuestra provincia", explicó la persecutora.

La fiscal informó que dicho organismo especializado estableció "que la causa basal del accidente fue que el conductor del camión tolva, quien enfrenta una curva a la derecha y que va en dirección sur, traspasó el eje de la calzada que está doblemente demarcado con una línea continua e invadió la pista de circulación del microbús, impactándolo con gran energía frontalmente".

Detalló que el choque "provocó el lamentable deceso de 11 personas, incluyendo ambos conductores. También resultaron lesionadas personas que se desplazaban en un tercer móvil que colisiona por alcance con el taxibús".

Cancino señaló que todas las víctimas fueron identificadas y que, en esta jornada, se produjo la entrega de los cuerpos a sus familias, "cuyas autopsias fueron efectuadas por tres Servicios Médicos Legales de la provincia: de Quillota, Valparaíso y San Antonio, para facilitar la pronta entrega a sus deudos".

La fiscal enfatizó que aún es necesario "esperar el resto de las diligencias y peritajes que se efectuaron, porque las causas por las que se produjo el hecho tendrán que ser determinadas en base a las otras pericias que faltan: examen de alcoholemia y toxicológico (del conductor del camión).