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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Colo Colo entrenó con público en el Monumental tras vencer a Puerto Montt

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El DT Fernando Ortiz sorprendió con su determinación para comenzar inmediatamente con la preparación de la importante visita a Ñublense.

[VIDEO] Colo Colo entrenó con público en el Monumental tras vencer a Puerto Montt
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Inmediatamente después del triunfo por 3-0 de Colo Colo ante Deportes Puerto Montt por cuartos de Copa Chile, Fernando Ortiz ordenó una sesión de entrenamiento sobre el césped del Estadio Monumental.

Con Arturo Vidal y Vozinha a la cabeza, parte del equipo del cuadro "albo" realizó trabajos con balón en el terreno de juego tras recuperar el encuentro que mantuvo pendiente el segundo tiempo tras suspenderse el pasado 6 de octubre.

Desde las tribunas, los hinchas que se quedaron en el recinto despidieron a la escuadra "popular" entonando "el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", de cara a la opción de coronar el título de la Liga de Primera.

Colo Colo vistará a Ñublense en Chillán este 8 noviembre por la fecha 27, jornada que arrancará a las 15:00 horas (18:00 GMT) y que tendrá en paralelo el duelo de Universidad de Chile como local ante Cobresal.

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