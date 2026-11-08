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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Con mensaje a Alexítico incluido: El bailecito de Mosa tras el título de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de Blanco y Negro celebró animadamente el trofeo.

[VIDEO] Con mensaje a Alexítico incluido: El bailecito de Mosa tras el título de Colo Colo
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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se lució con pasos de baile en medio de los festejos de Colo Colo por el título 35, alcanzado en Chillán gracias a un triunfo 2-1 sobre Ñublense.

El dirigente, acompañado de varios jugadores del plantel, se mostró de gran ánimo en un clip compartido por las redes sociales oficiales del club, con un mensaje dirigido a Leo Rey, a quien invitan a la celebración del lunes en el Monumental.

Además, dejaron palabras a Alexítico, en medio de la polémica del excantante de La Noche.

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