[VIDEO] Con una multitud: Así fue la salida de Colo Colo hacia Chillán

Colo Colo recibió una multitudinaria despedida este sábado en el Estadio Monumental, donde cientos de hinchas se congregaron para alentar al plantel antes de su viaje a Chillán, ciudad en la que enfrentará a Ñublense con la posibilidad de conquistar el título de la Liga de Primera 2026.

Luego de completar su último entrenamiento, el equipo dirigido por Fernando Ortiz abandonó el recinto de Macul cerca de las 14:00 horas, en medio de banderas, cánticos y una multitud que acompañó la salida del bus. Los propios jugadores registraron desde el interior del vehículo el entusiasmo de los fanáticos, que protagonizaron un verdadero "arengazo" antes del decisivo compromiso.

Colo Colo visitará a Ñublense este domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún", por la fecha 27 del campeonato. El conjunto de Macul depende de sí mismo y una victoria le permitirá asegurar su estrella número 35, con tres jornadas de anticipación.