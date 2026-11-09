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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Desatado: Captaron a Aníbal Mosa celebrando en la carretera el título de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Al dirigente lo grabaron gritando desde su auto en movimiento.

[VIDEO] Desatado: Captaron a Aníbal Mosa celebrando en la carretera el título de Colo Colo
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Luego de coronarse en Chillán, los festejos de Colo Colo se proyectaron por toda la carretera de retorno a Santiago y así lo evidenció Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del cuadro popular.

El empresario puertomontino fue captado por hinchas gritando desde el asiento del copiloto de un vehículo en pleno viaje.

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