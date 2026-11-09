Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Desatado: Captaron a Aníbal Mosa celebrando en la carretera el título de Colo Colo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Al dirigente lo grabaron gritando desde su auto en movimiento.
Al dirigente lo grabaron gritando desde su auto en movimiento.
Luego de coronarse en Chillán, los festejos de Colo Colo se proyectaron por toda la carretera de retorno a Santiago y así lo evidenció Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del cuadro popular.
El empresario puertomontino fue captado por hinchas gritando desde el asiento del copiloto de un vehículo en pleno viaje.
Mira acá el momento