[VIDEO] Desatado: Captaron a Aníbal Mosa celebrando en la carretera el título de Colo Colo

Luego de coronarse en Chillán, los festejos de Colo Colo se proyectaron por toda la carretera de retorno a Santiago y así lo evidenció Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del cuadro popular.

El empresario puertomontino fue captado por hinchas gritando desde el asiento del copiloto de un vehículo en pleno viaje.

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