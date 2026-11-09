El debate político en torno al Presupuesto 2027 derivó este lunes en un áspero choque de acusaciones y descalificaciones en el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados, alcanzando su punto más crítico tras una controvertida intervención del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien acusó a los parlamentarios de actuar en función de las redes sociales.

El clima de polarización escaló con la intervención de la diputada frenteamplista Consuelo Veloso, quien arremetió contra el Gobierno y los partidos que lo apoyan.

"Les eliminaron impuestos a los súper ricos, lo que está generando un déficit de 4.500 millones de dólares, porque a eso vinieron. Pero yo le diría al ministro (Jorge) Quiroz que en realidad ha hecho bien su pega, porque las mismas empresas que se coludieron con los pollos y con los conforts lo pusieron donde está y ha hecho una pega increíble”, arremetió la parlamentaria, quien también afirmó que el Ejecutivo “lo ha hecho muy mal” y “la gente se va a dar cuenta quiénes son caras de raja”.

La respuesta llegó por parte del diputado de la bancada del Partido Republicano Diego Vergara, quien contraatacó mediante ironías sobre el gravamen a los licores, reviviendo un episodio vial bajo efectos del alcohol en el que se vio envuelta la legisladora en el pasado.

“Recién escuchaba a la diputada, me puse muy nervioso porque a lo mejor no entiende que el IVA, el impuesto específico, el impuesto de los cigarros, el ILA a los alcoholes... a los alcoholes específicamente... El ILA es el impuesto al alcohol, diputada”, dijo el parlamentario, dichos que generaron tensión en la sala y que fueron cuestionados por la testera de la Cámara Baja, que terminó suspendiendo la sesión.

La situación también desató la reacción del diputado frenteamplista Matías Fernández, quien increpó a Vergara y le pidió ser “más hombrecito, y si tiene algo que decirle a la diputada Veloso, se para y se lo dice, y no ocupa eufemismos".

Lejos de distender el ambiente, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intervino al término de la sesión con palabras que encendieron aún más los ánimos de las bancadas: “Quisiera dirigirme a los parlamentarios y parlamentarias de la sala y tratar de ver si podemos llevar la discusión realmente a un plano un poquito más elevado. Sé que la mayoría de ustedes hablan para el reel, hablan para las redes", arremetió el jefe de la billetera fiscal, causando revuelo entre los aludidos.

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