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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] El surrealista encuentro de Ibai con Aníbal Mosa en la gala del Balón de Oro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dirigente de Colo Colo no dudó en acercarse al popular streamer español.

[VIDEO] El surrealista encuentro de Ibai con Aníbal Mosa en la gala del Balón de Oro
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La participación de Vozinha en el Balón de Oro el pasado lunes sigue dejando llamativas imágenes con Colo Colo en medio, pues Aníbal Mosa protagonizó un inesperado intercambio con el streamer Ibai Llanos.

Este sábado el español subió un video que parecía ser un simple saludo del arquero caboverdiano en la alfombra roja. Sin embargo, el presidente de Blanco y Negro inesperadamente se acercó desde atrás para preguntar "¿tú eres hincha de Colo Colo, no?", mientras lo tomaba del hombro.

A partir de ahí, Mosa se presentó y le comentó a Ibai sobre el club albo. "El final de vídeo más surrealista del año. Estoy llorando", escribió el popular creador de contenido en su publicación.

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