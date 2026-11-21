Un grupo de hinchas de Colo Colo realizó un arengazo en las afueras del Estadio Monumental este sábado, entregando su apoyo a los jugadores en la previa del clásico contra Universidad Católica.

El club albo publicó en redes sociales registros del arengazo, en donde los jugadores agradecieron el cariño de los fanáticos.

Colo Colo, que ganó el título de la Liga, se estrenará oficialmente como campeón en el clásico con los Cruzados, que están en la lucha por el cupo "Chile 2" ante la U.

El partido está programado para este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Monumental y lo podrás seguir en nuestras plataformas.