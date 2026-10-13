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[VIDEO] Hinchas de Colo Colo realizaron "arengazo" al plantel femenino de cara a la Libertadores
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un puñado de hinchas de Colo Colo llegó hasta el Estadio Monumental para realizar un "arengazo" en la previa del viaje del plantel femenino a Quito para participar de la Copa Libertadores 2026.
De la cita también participaron algunas autoridades como el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.
El equipo hará su estreno este jueves ante Corinthians este jueves 15 en el marco del Grupo A del certamen continental.
Luego se verá las caras ante Santa Fe y Caracas.