El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó este viernes a Cencosud y Walmart Chile a indemnizar a los consumidores por la colusión en la venta de pollo fresco.

Según la estimación del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ambas cadenas deberán pagar en conjunto cerca de 69.940 millones de pesos.

En la parte resolutiva de la sentencia, el tribunal ordenó a Cencosud, matriz de Jumbo y Santa Isabel, pagar 40.888 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a unos 35.543 millones de pesos, según el Sernac.

A Walmart Chile, operadora de Lider, le impuso una indemnización de 39.570 UTA, unos 34.397 millones de pesos. A esas sumas se añadirán intereses desde la fecha del fallo hasta el pago efectivo.

El tribunal acogió parcialmente las demandas del Sernac y de las asociaciones de consumidores Agrecu y Conadecus. La colusión ya había sido sancionada en 2019, decisión que la Corte Suprema confirmó en abril de 2020.

SMU, también demandada en el proceso de indemnización, había alcanzado antes un acuerdo con los demandantes.

La mayoría de los ministros concluyó que, entre 2008 y 2011, la disminución de las promociones redujo las oportunidades de comprar pollo fresco con descuento y causó un perjuicio económico a los consumidores.

El tribunal rechazó la indemnización por daño moral por falta de pruebas. El ministro Ignacio Parot Morales votó por desestimar las demandas, pues consideró que tampoco se había acreditado el daño patrimonial.

La directora nacional subrogante del Sernac, Carolina González, valoró el fallo y afirmó que "implica una señal de justicia ante una de las acciones más deleznables en la que pueden incurrir las empresas, como lo es un acto de colusión".

Quiénes podrán recibir la compensación y cómo se pagará

El fallo establece que podrán recibir la indemnización las personas que eran mayores de 18 años al 31 de diciembre de 2011, que residan en Chile de forma temporal o definitiva y que, al momento del pago, cuenten con cédula de identidad chilena o para extranjeros vigente.

Una vez que la sentencia quede firme, Cencosud y Walmart deberán designar de común acuerdo a un tercero independiente, que requerirá la aprobación del TDLC. Su tarea será identificar a los beneficiarios, informarles cuánto les corresponde y gestionar la entrega del dinero.

El monto por persona aún está por determinarse.

El tercero tendrá 120 días corridos para ejecutar las medidas que apruebe el tribunal. El plazo comenzará cuando cuente con los datos necesarios para identificar a los beneficiarios, circunstancia que deberá certificar el TDLC. El Sernac informó que comunicará los detalles del pago a través de sus canales oficiales.