El Presidente José Antonio Kast aseguró este viernes que el 11 de marzo de 2027, fecha en que se cumplirá el primer año de su Gobierno y, además, los 100 días de plazo que se autoimpuso el pasado lunes para mostrar avances y mejoras en su Administración, rendirá cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de su gestión.

"Nosotros fijamos ciertas urgencias cuando estábamos en campaña y el 11 de marzo, en base a las urgencias que planteamos, vamos a rendir cuentas a la ciudadanía y creo que vamos a tener buenas cosas que plantearle a la ciudadanía", garantizó durante una rueda de prensa en Osorno.

El Mandatario también descartó que este plazo de 100 días esté vinculado a una eventual evaluación de sus ministros con miras a un cambio de gabinete.

"Un Gobierno siempre está evaluando las funciones y los trabajos que realiza cada uno de los colaboradores. Eso es evidente, pero eso es algo que se va definiendo en cada momento", señaló Kast, enfatizando que "los cambios de gabinete no se anuncian y no se ven sometidos a un plazo u otro plazo; se hacen".

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