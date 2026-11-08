[VIDEO] Las imágenes del accidente de Leandro Hernández en Providencia

El jugador de Colo Colo Leandro Hernández quedó detenido luego de protagonizar un choque en estado de ebriedad en Providencia.

Según las primeras indagatorias, el futbolista se pasó una luz roja, tras lo cual fue detenido por personal de Carabineros.

El choque fue captado por cámaras del lugar y además Canal 13 mostró imágenes de cómo quedaron los vehículos.

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