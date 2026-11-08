Roban al menos 4.000 millones desde un banco BCI en Concepción

Al menos cuatro mil millones de pesos fueron sustraídos de las bóvedas de una sucursal del banco BCI en la comuna de Concepción (Región del Biobío).

Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 06:30 de este domingo en la calle O'Higgins, donde al menos cinco sujetos ingresaron al recinto desde un local colindante que se encontraba en venta.

De acuerdo con la PDI, las alarmas del recinto fueron activadas temprano al robo, lo que motivó la llegada de Carabineros.

Personal de ambas instituciones policiales se constituyó en el lugar de los hechos para cortar el tránsito y desarrollar las diligencias correspondientes.

El fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional del Biobío, Mario Elgueta, indicó que los antisociales ingresaron al local después de hacer un forado y, "claramente, hay una planificación previa y todo un trabajo que determina que ellos durante varias horas estuvieron en el banco".

"Hay un muro, en este caso perimetral, de un edificio aledaño que fue perforado. Ese muro tiene al menos 60 cm de espesor, por lo tanto es un tremendo trabajo que se realizó para acceder", precisó.

Los delincuentes también usaron "varios vehículos" y "sistemas de oxicorte para acceder a las bóvedas de seguridad", añadió Elgueta.

El fiscal agregó que ninguna persona se encontraba en el recinto al momento de los hechos y que las autoridades del banco "han entregado información. Están colaborando con el Ministerio Público y con la policía y lo que dijeron es que sería dinero en efectivo".

"Se usaron herramientas de alta gama"

Juan Luis Fonseca, prefecto provincial de la PDI de Concepción, afirmó que "un grupo "no menor de cinco personas" participó en el atraco, usando "herramientas de alta gama" para ingresar al recinto bancario.

"Los implementos están en el lugar. Son taladros especialistas para romper concreto y otras medidas de seguridad", dijo.

El prefecto afirmó que personal de la PDI está examinando las cámaras de seguridad y entrevistando a los empleados para entregar más detalles de lo sucedido.