El votante fiel se reduce: Apoyo sostenido a Kast cae al 20%

La proporción de personas que ha aprobado de manera sostenida al Gobierno del Presidente José Antonio Kast bajó del 30% al 20% entre junio y noviembre, según un estudio de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), publicado este domingo por El Mercurio.

La investigación encuestó a las mismas 1.010 personas durante los primeros 240 días de administración, con 16 mediciones entre marzo y noviembre, lo que permitió identificar cómo cambió el respaldo individual al mandatario.

En la última consulta, realizada el 2 de noviembre, la aprobación presidencial llegó al 24% y la desaprobación al 66%. El respaldo cayó 35 puntos porcentuales respecto del 59% registrado al inicio de su gestión.

El estudio distingue esa evaluación puntual del apoyo permanente: este último corresponde a quienes han aprobado al Presidente en todas las mediciones y que actualmente representan el 20% del panel.

El retroceso entre los votantes obligados

Uno de los principales hallazgos es la caída del respaldo entre los votantes "obligados", es decir, quienes comenzaron a sufragar desde 2022, tras el restablecimiento de la obligatoriedad del voto.

En ese grupo, la aprobación a Kast disminuyó del 68% el 14 de marzo al 26% el 2 de noviembre. Entre los votantes habituales, en tanto, pasó del 55% al 22%.

Juan Pablo Lavín, director de Panel Ciudadano UDD, explicó a El Mercurio que los electores obligados constituían una de las principales fortalezas del mandatario, pero que sus evaluaciones se han acercado a las de quienes ya participaban regularmente en elecciones.

"La ventaja que sacaba el Presidente en los menos ideológicos, los que buscan soluciones concretas sin importar el color político, casi la pierde por completo", sostuvo.

La medición se conoce en medio de la controversia por los decretos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, que involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al exsubsecretario Luis Silva.

Sin embargo, Lavín atribuyó el deterioro del respaldo a un fenómeno más amplio que esa crisis: el distanciamiento de electores que esperaban resultados del Ejecutivo.

"Por la tendencia que vemos, lo más probable es que la aprobación estuviera en torno al 25% con o sin caso Rabat", afirmó al diario.

La mitad del panel ha cambiado de opinión

El seguimiento también mostró un aumento de quienes han alternado entre aprobar y desaprobar al Gobierno.

Ese grupo creció del 40% al 50% entre junio y noviembre, mientras que quienes han rechazado la gestión en todas las mediciones se mantuvieron en el 30%. En el mismo periodo, el respaldo permanente descendió del 30% al 20%.

Según el análisis recogido por El Mercurio, varios de los encuestados clasificados como cambiantes aprobaron al mandatario en marzo o abril, pero no volvieron a hacerlo en las consultas posteriores.

El apoyo permanente supera al electorado original de Kast

El estudio también cruzó las evaluaciones con el comportamiento electoral y constató que solo el 45% de quienes han apoyado siempre al Presidente votó por él en la primera vuelta de 2025.

Dentro de ese núcleo de respaldo, un 29% sufragó por Johannes Kaiser, un 14% por Evelyn Matthei y un 8% por Franco Parisi. El resto eligió a otro candidato o no votó.

Para Lavín, estos resultados muestran que el apoyo sostenido proviene principalmente de sectores identificados ideológicamente con la derecha.

"El piso del Gobierno no es el voto propio de Kast, sino la coalición de derecha que lo llevó a segunda vuelta", plantea el estudio citado por el medio.