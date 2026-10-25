[VIDEO] Vozinha sacó aplausos con otra gran tapada ante Palestino

Vozinha, arquero de Colo Colo, volvió a lucirse con una espectacular atajada durante el partido ante Palestino, disputado este domingo en el Estadio Santa Laura por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El seleccionado de Cabo Verde mostró sus reflejos para contener un peligroso remate de César Munder y mantener la ventaja del conjunto "albo", que abrió el marcador mediante Javier Correa.

La destacada actuación del guardameta llegó en la previa de su viaje a Londres junto a Aníbal Mosa para participar este lunes en la ceremonia del Balón de Oro, donde está nominado al Trofeo Yashin.