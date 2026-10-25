Vozinha fue figura, pero Colo Colo se enredó y cedió puntos ante Palestino

El puntero Colo Colo sumó su cuarto partido consecutivo sin victorias en la Liga de Primera, tras un amargo empate 1-1 en su visita a Palestino por la fecha 25 del torneo.

Los albos comenzaron arriba con un temprano gol de Javier Correa al minuto 8, luego de aguantar, girar y sacar un ajustado remate que venció a Sebastián Pérez.

César Munder trató de comandar la reacción "árabe", pero el "Cacique" administró la ventaja con comodidad, pese a la falta de claridad en ofensiva.

Vozinha fue figura clave con notables atajadas en el arco de Colo Colo. En la primera etapa le negó el gol a Ronnie Fernández; preludio de lo que sería el complemento.

Tras el descanso el protagonismo fue para Palestino, que arremetió hacia campo rival aprovechando un evidente desgaste en las filas colocolinas. Vozinha se lució con un par de nuevas atajadas que salvaron al puntero. Además, Correa salió lesionado al minuto 72.

Finalmente, la poblada resistencia alba fue superada a los 82', con Enzo Roco metiendo un puntazo casi al lado del arco para decretar la igualdad definitiva.

El partido fue limpio y no tuvo tarjetas amarillas. Sin embargo, Dilan Zúñiga se ganó la roja directa en Palestino por una violenta entrada desde atrás, directo al tobillo de Leandro Hernández, cuando se jugaba el tiempo agregado (90+3').

Con este resultado Colo Colo quedó con 55 puntos en el primer lugar, abriéndole la opción a Universidad de Chile para acortar la distancia a siete unidades si vence a Everton este lunes 26 de octubre (18:00).

En cuanto a Palestino, alcanzó los 38 puntos, manteniéndose en plena zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Ficha del Palestino vs. Colo Colo:

PALESTINO (1): Sebastián Pérez; Bryan Carrasco [C] (68' Jonathan Benítez), Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Dylan Glaby, Marcelo Eggel (68' Ian Alegría), Sebastián Gallegos; Gonzalo Tapia (89' Jason León), Ronnie Fernández (89' Joe Abrigo), César Munder (90+4' José Bizama). DT: Guillermo Farré

COLO COLO (1): Vozinha; Jonathan Villagra (72' Iván Román), Arturo Vidal [C], Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid (79' Tomás Alarcón), Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz (72' Erick Wiemberg); Leandro Hernández, Javier Correa (72' Maximiliano Romero), Lautaro Pastrán (62' Cristian Díaz). DT: Fernando Ortiz

ESTADIO: Santa Laura, Independencia

ARBITRO: Piero Maza

GOLES: 0-1: 8' Javier Correa (CC); 1-1: Enzo Roco (PAL)

TARJETAS AMARILLAS: No hubo

TARJETAS ROJAS: 90+2' Dilan Zúñiga (PAL)