[VIDEO] Vozinha se lució con gran atajada antes del viaje al Balón de Oro

Vozinha, arquero de Colo Colo, protagonizó una espectacular atajada durante el partido ante Palestino, disputado este domingo en el Estadio Santa Laura por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El seleccionado de Cabo Verde mostró sus reflejos con una notable intervención que permitió mantener su arco en cero durante el encuentro frente al conjunto "árabe".

La actuación llegó antes de su viaje a Londres junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para asistir este lunes 26 de octubre a la ceremonia del Balón de Oro, donde está nominado al Trofeo Yashin como mejor arquero del mundo.