[VIDEO] Zúñiga fue expulsado por patada descalificadora a Leandro Hernández

Dilan Zúñiga, defensor de Palestino, fue expulsado por una violenta infracción contra Leandro Hernández durante el partido ante Colo Colo, disputado este domingo en el Estadio Santa Laura por la fecha 25 de la Liga de Primera.

La acción ocurrió en los minutos finales, cuando el jugador del conjunto "árabe" propinó una fuerte patada al atacante del "Cacique", que terminó con una tarjeta roja directa.

Hernández fue atendido por el cuerpo médico del cuadro "albo".

La expulsión se produjo en un encuentro donde Javier Correa abrió la cuenta para Colo Colo, mientras que Enzo Roco consiguió la igualdad para Palestino en la recta final.