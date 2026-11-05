Vozinha y el duelo ante Ñublense: "La chance está ahí, haremos de todo para lograrlo"

A sólo un paso de bordar la anhelada estrella 35 en el palmarés del club, el arquero de Colo Colo, Vozinha, enfrentó los micrófonos este jueves en el Estadio Monumental para proyectar el compromiso del domingo frente a Ñublense en Chillán, donde el "Cacique" tiene la opción de sellar el título de la Liga de Primera.

"Si la oportunidad de ser campeón es en el próximo partido, vamos a pelear y hacer de todo para lograrlo. Sabemos que en el fútbol todo puede acontecer, pero nuestro foco está puesto exclusivamente en ese partido. No podemos estar pensando si podemos salir campeones en casa o afuera (del Monumental); ahora la mente está en Ñublense", comentó.

Consultado sobre su continuidad para la temporada 2027 y la opción de extender su estadía en Macul, Vozinha reconoció su deseo de disputar la Copa Libertadores aunque manifestó que su foco es el duelo ante el cuadro rojo.

"Vine para acá con la clara intención de jugar la Copa Libertadores, pero hoy mi foco está cien por ciento en esta semana, que es vital para todos y para Colo Colo. El futuro después lo vamos a decidir, no estoy preocupado por eso ahora; vivo el presente y mañana habrá tiempo para hablar", afirmó.

Un 2026 de ensueño y el cariño en Chile

El cancerbero fue consultado por su inolvidable presente personal, marcado por su brillante Copa del Mundo, su reciente nominación al Mejor Arquero de África por la CAF y su presencia en la gala del Balón de Oro en Londres.

"En toda mi vida trabajé muchísimo. El 2026 ha sido un año muy bueno para mí y solo tengo que agradecer a Dios, a mi familia, a mis compañeros de selección, a los de Colo Colo y a toda la gente que me ha demostrado un cariño gigante en el mundo entero", valoró.

Por último, el experimentado portero agradeció la acogida del cuerpo técnico de Fernando Ortiz y la calidez del pueblo chileno: "Cuando sales de tu casa hacia un país tan lejano y todos te abrazan desde el primer día haciéndote sentir parte de la familia, eso es lo más importante. Sabía que era el país más seguro de América Latina y muy desarrollado; los chilenos son apasionados y no pude haber llegado a un mejor lugar para jugar", concluyó emocionado.