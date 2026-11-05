Luis Felipe Lagos, exdirector del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, admitió en El Primer Café estar sorprendido y sin una explicación cabal para los pésimos resultados que, en crecimiento y empleo, ostenta Chile durante los primeros ocho meses del Gobierno de José Antonio Kast.

Consultado por los dichos de José de Gregorio respecto a que "Chile está en una recesión", el ingeniero comercial UC, con estudios de doctorado en la Universidad de Chicago, contestó que "está claro que tenemos una economía que está no está creciendo y que tiene una tasa muy alta de desempleo. O sea, tiene signos recesivos, si queremos ponerlo en esos términos".

"¿Por qué está ocurriendo esto? Para mí es una sorpresa", afirmó: "Yo no tengo la explicación acabada, y no le he escuchado a nadie una explicación completa sobre el tema", aseguró.

Él mismo señaló, sin embargo, algunas posibles causas, como "las expectativas muy altas" y la "creencia de los consumidores y las empresas de que el cambio de Gobierno (de Boric a Kast) iba a generar un efecto inmediato, como un interruptor" en el crecimiento; optimismo que "desaparece con el aumento del precio de los combustibles, probablemente".

Lagos añadió que aquel "shock de oferta externo (de las bencinas), que es el inicio del problema", al mismo tiempo que deterioró las expectativas y afectó la demanda, se vinculó con un "empeoramiento de las condiciones financieras; con alzas en las tasas de interés internacionales ".

De todos modos, insistió, "todavía no tenemos una explicación acabada" sobre el fenómeno del escenario recesivo chileno: "Tenemos que seguir viendo y estudiando por qué (se produjo)".

El hoy consultor de empresas en análisis macroeconómico sí destacó que "las perspectivas son bastante mejores para el próximo año", tanto en inversión como en consumo, y consideró que el Gobierno de Kast sí ha intentado "generar las condiciones para que se dé el crecimiento", de momento esquivo.

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