Cautela en economistas chilenos ante impredecibles reacciones de Trump, el "león herido"

Los economistas Luis Eduardo Escobar, Guillermo Larraín, Luis Felipe Lagos y Nicolás Grau analizaron este jueves, en El Primer Café, las implicancias que puede tener para Chile de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Escobar, integrante de la fundación Chile 21, advirtió que "es difícil saber cómo va a reaccionar Donald Trump", e hizo presente "un dicho muy antiguo que dice: 'Ten cuidado con un león herido'".

En este contexto, opinó que Chile debe "seguir conversando con Estados Unidos" respecto a los aranceles, "ver qué está dispuesto a ofrecer, y si no nos gusta, seguir negociando e insistiendo sobre nuestros puntos de vista".

Eso sí, advirtió que "apresurarse a tratar de llegar a un acuerdo pronto es una mala política"; y es preferible esperar a "que se instale el próximo el próximo Parlamento en Estados Unidos, porque no sabemos bien qué va a pasar" en lo inmediato.

"No hay que apurarse"

En la misma línea se manifestó Nicolás Grau (Frente Amplio): "No hay que apurarse en esa negociación. (...) No tenemos que pensar que éste es un momento favorable para una negociación de este tipo", pues EE.UU. ha venido mostrando "una lógica de poner el pie encima", y hasta los países de la Unión Europea han sido "humillados" por Trump.

"Lo que demuestra la elección de Estados Unidos es que Trump está muy debilitado y lo más probable es que el próximo presidente no sea republicano. Pero eso no significa que la política arancelaria vaya a ser (a futuro) como era hace 10 años. Sí significa -creo yo- que Estados Unidos va a dejar de ser un país que pone el pie encima, que no respeta las reglas, que desprecia los tratados de libre comercio y, en general, el derecho internacional, los derechos humanos y trata siempre de negociar sobre la base de aplastar al que está en una situación más desventajosa", comentó.

De momento, "vale la pena esperar", y lo más conveniente es "que el Gobierno (de José Antonio Kast) mantenga buenas relaciones con Estados Unidos, trate de que las negociaciones sigan avanzando", pero sin presionar por "logros de corto plazo" que pueden derivar en resultados "muy negativos".

"Puede generar mayor conflicto"

"Esta derrota de Trump es un castigo muy fuerte a su (movimiento) MAGA. Y el problema es que no sabemos cómo va a reaccionar. El presidente Trump es absolutamente impredecible. Por lo tanto, no sabemos cómo va a continuar (en sus últimos dos años en la Casa Blanca)", advirtió Luis Felipe Lagos, consultor de empresas y profesor asociado de la Universidad Católica.

Para el exintegrante de Libertad y Desarrollo, pero lo ideal sería que a partir de estas midterms hubiera acuerdos políticos en EE.UU. "para poner fin a los problemas de guerra tanto en Irán como en Ucrania, y a la desorientada política de aplicar aranceles a sus amigos y no respetar los tratados de libre comercio"; medidas que afectan, por lo demás, a los propios consumidores estadounidenses.

"Me gustaría que se avanzara en esa dirección, pero no puedo decir que eso va a pasar. Eventualmente sería positivo para Chile si pasaran este tipo de cosas, pero (también) puede pasar lo contrario... Puede el león herido -como dice Luis Eduardo- enfurecerse más, generar mayor conflicto y mayores problemas", señaló Lagos.

En un matiz con sus colegas del panel de debate de Cooperativa, el experto recomendó que, teniendo el Tratado de Libre Comercio como norte, la Cancillería chilena siga negociando con Washington en pos de "lograr mejores condiciones (arancelarias), incluso en el corto plazo", aunque "sin perder la perspectiva de que lo ideal en el largo plazo sería volver al TLC que tenemos o redefinirlo".

Entre "dos potencias en lógica predatoria"

Finalmente, Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile, afirmó que nuestro país debe defender el aprovechamiento de sus recursos "de acuerdo a reglas racionales", y cuidándose tanto de Estados Unidos como de China: "Dos potencias que están en una lógica bastante predatoria".

En lo inmediato, "sería útil (considerar) lo que Luis Eduardo mencionó acerca del 'león herido': hay que tener cuidado, pues Trump tiene muchas capacidades de actuar, sobre todo en el plano internacional".

"Creo que hay que ver exactamente cómo se establecen los demócratas (en el nuevo escenario), cuáles van a ser las formas de tratar de controlar a este león herido"; y desde la política exterior cholena, seguir abogando por que "los intercambios sigan un derrotero predecible, basado en reglas y no en la ley del más fuerte", afirmó Larraín.